22 kişi DP’den istifa etti!
15/10/2021
Ziyamet’in köklü ailelerinden Menekşe ailesi Demokrat Parti’den istifa etti. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Servet Menekşe “Ben ve ailem hep birlikte Ziyamet Örgüt Başkanlığı ve DP’den istifa ettik” ifadeleri ile DP'den istifalarını duyurdu.
DP’den istifa edenlerin listesi şöyle:
Örgüt Başkanı
Kadın Kolları Başkanı: Gülşah Mutlu
Gençlik Kolları Başkanı: Semih Mutlu
Sandık Başkanı: Servet Menekşe - Semih Mutlu
Delegeler
Benazir Mutlu
Hüseyin Mutlu
Aydanur Menekşe
Muhammet Menekşe
Yunus Menekşe
Cevat Menekşe
Cihan Menekşe
Cihat Menekşe
Cengiz Menekşe
Sema Menekşe
Ali Menekşe
Nesmiye Menekşe
Umut Menekşe
Eyüp Menekşe
Çiydem Menekşe
Metin Menekşe
Özlem Menekşe
Erdal Mutlu