22 kişi DP’den istifa etti!

Ziyamet’in köklü ailelerinden Menekşe ailesi Demokrat Parti’den istifa etti. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Servet Menekşe “Ben ve ailem hep birlikte Ziyamet Örgüt Başkanlığı ve DP’den istifa ettik” ifadeleri ile DP'den istifalarını duyurdu.

DP’den istifa edenlerin listesi şöyle:

Örgüt Başkanı

Kadın Kolları Başkanı: Gülşah Mutlu

Gençlik Kolları Başkanı: Semih Mutlu

Sandık Başkanı: Servet Menekşe - Semih Mutlu

Delegeler

Benazir Mutlu

Hüseyin Mutlu

Aydanur Menekşe

Muhammet Menekşe

Yunus Menekşe

Cevat Menekşe

Cihan Menekşe

Cihat Menekşe

Cengiz Menekşe

Sema Menekşe

Ali Menekşe

Nesmiye Menekşe

Umut Menekşe

Eyüp Menekşe

Çiydem Menekşe

Metin Menekşe

Özlem Menekşe

Erdal Mutlu

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15/10/2021 17:49