22 kişi hayatını kaybetti, 1030 kişi yaralandı

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 20.55'deki depremde Elazığ'da ölü sayısı 18'e yükseldi. Malatya'da da 4 kişi hayatını kaybetti, toplam 1031 kişi de yaralandı. Elazığ'da 5, Malatya'da 25 bina yıkıldı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 30 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiği ifade edildi. Deprem, yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



Elazığ Sivrice merkezli deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde, Kayseri Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi.

Depremde Elazığ'da 18, Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti. Elazığ'da 5, Malatya'da 25 binanın yıkıldığı toplamda 39 kişinin enkaz altından sağ kurtarıldığı bildirildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD depreme ve kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgileri sürekli olarak yeniliyor. Saat 11.45 itibarıyla yapılan son açıklamaya göre, yaralı sayısı 1031.

AFAD ekiplerinin enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, Elazığ ile çevre illerde arama tarama çalışmalarının devam ettiği, yurtlarda kalanların da spor salonlarına alındığı aktarıldı.

"HASARLI BİNALARA GİRMEYİN"

Yetkililer afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi ve yolların acil yardım araçları için boş bırakılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Türkiye'nin birçok ilinden AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edilirken Kırıkkale, Çorum ve Çankırı'dan da çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi.

274 ARTÇI

Deprem sonrasında bölgede saat 10.00 itibarıyla büyüklüğü 4'ün üzerinde 12 deprem meydana geldiği, toplam 274 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

BAKANLAR BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakanlar incelemelerin ardından kameralar karşısına geçti.

Süleyman Soylu: Kamuoyuna sürekli bilgi vermeye çalışıyoruz. Bilgi akışını kesmemeye özen gösterdik. Malatya'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Elazığ'da 18 vatandaşımız deprem nedeniye hayatını kaybetti. Depremin olduğu andan itibaren 39 kişi göçük altından çıkarıldı. Değerlendirmemiz 22 vatandaşımızın göçük altında kaldığıydı. Göçük altında kalan vatandaşlarla ilgili net sayı vermekten kaçınırız. Adıyaman'da cezaevinde hasar olduğ belirlendi, cezaevinin boşaltılmasının doğru olacağı kararına varıldı. Tüm yardımlar AFAD tarafından gerçekleştiriliyor. Meselenin tek elden yürütülmesinin yardımların ulaştırılması açısından önemli olduğunu belirtmek isterim. Biz şu ana kadar nakdi yardım konusunda değerlendirmede bulunmadık. Bir değerlendirme yapıp vatandaşlarımıza ileteceğimizi ifade etmek istiyorum.

Fahrettin Koca: Gece saatlerinde bölgeye intikal ettiğimizde Elazığ ve Malatya'da incelemelerde bulunduk. Hastanelerimizi ziyaret edip bilgi aldık. 22 vatandaşımızı kaybettik. Kaygı ve panik sebepleri dahil 1031 kişi hastanelere başvurdu. Personelimiz yoğun gayret gösteriyor. 382 vatandaşımızın yaralıydı 1031 kişinin içinde. 128 hastamızın tedavisi devam ediyor. Şu anda durumu kritik olan hastamız yok. Gece boyunca müdahale edilen ameliyat edilen 8 hastamız var. Hiçbir eksik oluşturmamaya çalışıyoruz. Toplam 317 ambulansla hizmet ettik.

"ULAŞIMA ENGEL DURUM YOK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da Turhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede iletişim ve ulaşım kanallarının açık tutulması için gösterilen özene dikkat çekti. Turhan, şunları kaydetti: Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. Hava, kara ve demir yollarımızda ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değildir. Yardımların ivedilikle ulaştırılması için iletişim ve ulaşım yollarının açık tutulmasına azami özen gösterilmektedir.

"ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduğu esnada basın mensuplarına açıklama yaptı. "Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımızın olduğunu biliyoruz" diyen Koca, ölü sayısının artabileceğini söyledi. Koca, "Elazığ ve Malatya'da mevcut 137 ambulansa 170 ambulans ilavesi yaptık. Ayrıca uçak ve helikopter ambulansımız da hazır" ifadelerini kullandı.

TOPLAM 30 BİNA YIKILDI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk çalışmalarda Elazığ Sivrice'de 5 binamızın, Malatya Doğanyol'da 25 binamızın yıkık olduğu tespitini yaptık. Vatandaşlarımızı riskli binalara girmemeleri noktasında uyarmak istiyorum. Artçı depremler devam ediyor. Dolayısıyla hasarlı binalar bizim için risk teşkil ediyor" açıklamasında bulundu.

DEPREM BÖLGESİNE ÜCRETSİZ İLETİŞİM DESTEĞİ

Cep telefonu operatörleri Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ merkezli yaşanan deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu.

25/01/2020 12:07