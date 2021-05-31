22 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
31/05/2021
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 30- 31.05.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 22 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
BİR İŞ YERİ KAPANMASI GEREKEN SAATTE KAPATMADI
Bir iş yeri işletmecisinin ise kapama saatine uymayarak çalışmaya devam etti.
5 KİŞİ KAHVEDE TOPLANIP KART OYNADI
Öte yandan 5 kişinin ise bir kahvehanede toplanıp kağıt oyunu oynamak suretiyle yasal emirlere uymadıkları tespit edildi.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.