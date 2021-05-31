22 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

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31/05/2021

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22 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 30- 31.05.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 22 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

BİR İŞ YERİ KAPANMASI GEREKEN SAATTE KAPATMADI

Bir iş yeri işletmecisinin ise kapama saatine uymayarak çalışmaya devam etti.

5 KİŞİ KAHVEDE TOPLANIP KART OYNADI

Öte yandan 5 kişinin ise bir kahvehanede toplanıp kağıt oyunu oynamak suretiyle yasal emirlere uymadıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

31/05/2021 14:45
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