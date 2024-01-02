22 Ocak’a kadar Mevlevi Ağır Silah Atış alanında atışlar yapılacak

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02/01/2024

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22 Ocak’a kadar Mevlevi Ağır Silah Atış alanında atışlar yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı, bugün itibarıyla 22 Ocak tarihine kadar Mevlevi bölgesi Ağır Silah Atış alanında TAS ve havan atışları yapılacağını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, can ve mal emniyeti açısından belirtilen tarihlerde 07.00-22.00 saatleri arasında bölgeye girilmemesi uyarısında bulunuldu, atışların ardından kör giden mermilerin arama ve imha işlemi yapılacağından Komutanlık tarafından serbest giriş duyurusu yapılana kadar giriş yasağının devam edeceği kaydedildi.

 Tehlikeli bölge tayin edilen bölgenin krokisi:

 

02/01/2024 13:08
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TAGS: Mevlevi, Ağır Silah, Atış,
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