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22 ve 26 yaşındaki iki genç hayatını kaybetti

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05/01/2022

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22 ve 26 yaşındaki iki genç hayatını kaybetti

KKTC iki genç hayatını kaybetti. Lefkoşa'da 26 yaşındaki Osman Mohamed BANYA ve Girne'de 22 yaşındaki Cempir ATEŞ  yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

OSMAN 26 YAŞINDAYDI

03.01.2022 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Osman Mohamed BANYA (E-26) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

CEMPİR 22 YAŞINDAYDI

04.01.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Girne’de sakin Cempir ATEŞ (E-22) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

OTOPSİ YAPILACAK

İki gencin ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı,  ölüm sebeplerinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı açıklandı.

Soruşturma devam ediyor

05/01/2022 14:44
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