22 yaşındaki Erling Haaland'dan 7 farklı organizasyonda 14. hat-trick

Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City 4. hafta maçında 2-0 geri düşmesine karşın Crystal Palace'ı 4-2 yendi. Maviler'in galibiyetinde hat-trick yapan Erling Haaland başrol oynadı. Norveçli, 7 farklı organizasyonda hat-trick yaptı.

Manchester City, konuk ettiği Crystal Palace karşısında John Stones'un 4. dakikada kendi kalesine, Andersen'in 21. dakikadaki golleriyle 2-0 geri düştü.

Bernardo Silva, 53'te farkı bire indirirken; geri dönüşün sinyalini verdi. İkinci yarı ise sahneye Erling Haaland çıktı. Norveçli, önce 52. dakikada skoru 2-2 yaptı, 70'de ise takımını 3-2 öne geçirdi. Son sözü İlkay Gündoğan'ın asistinde yine Erling haaland söyledi ve City 81'de skoru 4-2 yaptı.

Geçen sezonun son maçında Aston Villa karşısında 2-0 geri düşmelerine karşın maçı 3-2 kazanan ve şampiyonluğa ulaşan Pep Guardiola'nın öğrencileri bu sezon da harika bir geri dönüşe imza atarken; Erling Haaland istatistiklerini geliştirdi.

Sezon başında Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye gelen 22 yaşındaki oyuncu, dört maç sonunda 5 gole ulaştı. City'nin Premier Lig tarihinde sadece Sergio Aguero (6), ilk dört haftada Haaland'dan fazla gol atabildi.

22 YAŞINDA 7 FARKLI ORGANİZASYONDA 14. HAT-TRICK

Erling Haaland, Crystal Palace karşısında 14. kariyer hat-trick'ini yaptı. 22 yaşındaki oyuncu, 7 farklı organizasyonda üçleme gerçekleştirmeyi başardı.

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Bundesliga (Almanya Ligi)

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27/08/2022 20:23