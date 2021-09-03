22 Yaşındakı Kadın Mart Ayından Beri Kayıp
03/09/2021
Polis, dün, Lefkoşa’da sakin 22 yaşındaki Aminata Jaiteh adlı kadından mart ayından beridir haber alınamadığının arkadaşları tarafından polisin bilgisine getirilmesi üzerine soruşturma başlattı.
Polisten yapılan açıklamada, “Dün, Lefkoşa’da sakin Aminata Jaiteh’in (K-22) Mart 2021 tarihinden beridir kayıp olduğu, kendisinden haber alınamadığı arkadaşları tarafından polisin bilgisine getirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir” denildi.