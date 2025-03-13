22 yaşındaki Sayyal iş kazasında ağır yaralandı
YAYIN TARİHİ:
13/03/2025
Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bugün 17.00'de meydana gelen iş kazasında 22 yaşındaki Sameel Ahmad Sayyal ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, Lefkoşa sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalıştığı sırada kullandığı iş aracının devrilmesi sonucu ağır yaralanan Sameel Ahmad Sayyal (E-22), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
YAYIN TARİHİ: