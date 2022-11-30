22 yıldır bu işi yapıyor

Özel Haber- Batuhan Borakan

Lefkoşa Sarayönü'nün sevilen isimlerinden ve adeta simgelerinden olan 60 yaşındaki 2 çocuk babası Hakan Aşık…

Haber Kıbrıs’a konuşan Aşık, 22 senedir sulu muhallebi, salep ve çeşitli tatlılar satarak geçimini sağlıyor.

İşini çok seven biri olan Aşık, önceden market işlettiğini ve bir arkadaşının vesilesiyle bu işe başladığını ifade etti.

“Benden sonra bu işi devredeceğim biri yok” diye konuşan Hakan Aşık, bu işe başlamasına vesile olan arkadaşının sayesinde bugünlere geldiğini dile getirdi.

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30/11/2022 21:57