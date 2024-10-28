22. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları 2-3 Kasım'da yapılıyor

KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 22. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları ile ilgili basın toplantısı, birçok önemli spor temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, Dr. Fazıl Küçük ‘ün oğlu Mehmet Küçük, Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan, Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğluları, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu ve Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Karaoğlan katıldı.

Bu yıl 2-3 Kasım tarihlerinde Girne Antik Limanı'nda düzenlenecek olan oyunlar, beş branşta spor severleri bir araya getirecek. Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, Dr. Fazıl Küçük ‘ün adını yaşatmak ve bu tarihi oyunları yeni nesillere aktarmak için bu yıl Girne’de gerçekleştireceklerini belirtti. Geçen yıl Gazimağusa’da yapılan oyunlara katkı koyan tüm federasyonlara teşekkür etti.

Daha sonra söz alan Mehmet Küçük, Spor Dairesi ve federasyonlara teşekkür ederek, bu yıl 22. kez gerçekleştirilecek olan oyunlardan duyduğu gururu ifade etti. Dr. Fazıl Küçük ’ün belki aktif sporculuk yapmadığını ama spor için ne denli önemli bir figür olduğunu vurguladı.

Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan, bu tür etkinliklere katılmanın camia olarak kendileri için büyük bir onur olduğunu dile getirdi. Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğluları da benzer şekilde, bu oyunlardan duydukları gururu dile getirerek sporun yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, oyunların düzenlenmesinin önemine dikkat çekerek federasyonun her türlü katkıyı yapacağını ve organizasyonun daha güzel geçmesi için çalışacaklarını ifade etti. Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu ile Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Karaoğlan da aynı şekilde, bu etkinliklerin onur verici olduğunu ifade ettiler.

22.Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları, sporun yaygınlaştırılması ve genç nesillere aktarılması açısından önemli bir fırsat sunacak. Tüm spor severleri etkinliğe katılmaya davet eden organizatörler, bu yılki oyunların büyük bir coşkuyla geçmesini bekliyor.

Oyunların Açılışı 3 kasım Cumartesi günü saat 15.00 da yapılacak kortej yürüyüşü ile girne antik limanda başlayacak.