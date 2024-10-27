22. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Yol Koşusu İçin Kayıtlar Başladı

22. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları, bu yıl da spor severleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Etkinlik kapsamında 2 Kasım Cumartesi günü saat 18:00’de düzenlenecek olan yol koşusu için kayıtlar açıldı. Girne Antik Liman’dan başlayacak olan bu anlamlı koşuya katılmak isteyenler, kayıtlarını online olarak yapabilir.

Organizasyon yetkilileri, sporun birleştirici gücünü hissettirecek bu özel etkinlikte tüm sporseverleri bir arada görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti. Katılım için kayıt formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Kayıt linki:

https://docs.google.com/.../16oEryQCcy.../viewform...