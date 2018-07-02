22. Uluslararası Ekonomi ve Güvenlik Konferansı ODTÜ Kıbrıs’ta yapıldı

Uluslararası Ekonomi ve Güvenlik Konferansı’nın yirmi ikincisi ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda yapıldı.



ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusundan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar Brüksel, Ankara, Grenoble gibi dünya şehirlerinde gerçekleşen konferans, ilk kez Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirildi. Konferans için dünyanın çeşitli üniversitelerinden ekonomistler ve siyaset bilimciler Adaya geldi.



27-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen konferans, Savunma ve Barış Ekonomisi alanının tanınmış akademisyeni Londra Üniversitesinden Profesör Ron Smith’in sunumu ile başladı.



Konferans katılımcılarını selamlamak için konuşma yapan kampus rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunun sosyal bilimlere verdiği öneme dikkat çekerek, güvenlik çalışmalarının ODTÜ Kıbrıs’ın kilit araştırma alanlarından olduğunu ve bu sebeple 22. Uluslararası Ekonomi ve Güvenlik Konferansı’na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.



ODTÜ Kıbrıs’tan Prof. Dr. Ali Cevat Taşıran ve Cape Town Üniversitesinden Prof. Paul Dunne tarafından organize edilen konferansta katılımcıların Kıbrıs kültürünü tanımasına da özen gösterildiği;

akademisyenlerin konferans boyunca geleneksel Kıbrıs lezzetlerinin tadına bakma fırsatı da yakaladığı belirtildi.