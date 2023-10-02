22. Zeytin Festivali başlıyor

Girne Uluslararası Zeytin Festivali, 4 Ekim Çarşamba günü Zeytinlik köy meydanında başlıyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 22. Girne Zeytin Festivali’nde, zeytin ve zeytincilik konusunda bilimsel sunum ve seminerler, edebiyat söyleşileri, ülke sanatçılarının konser ve dinletileri, yöresel ve modern dans gösterileri yapılacak. Ayrıca yiyecek-içecek, zeytin ve ürünleri, el sanatları, kültürel-sanatsal birçok ürünün sergi ve satışı olacak.

Festival kapsamında, Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödül Töreni de gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda 12. Zeytin Mizah Şenliği ve Karikatür Yarışması Sergisi, Portreler isimli Ayşe Keçecioğlu’nun Fotoğraf Sergisi, Fogem’in Geçmişten Günümüze Halk Giysilerimiz isimli sergileri Zeytinlik Köy Evi ve meydanında festival süresince 18.00 23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Zeytin Festivali’nin 8 Ekim’de son bulmasının ardından 10 Ekim Salı günü Girne Amfi Tiyatro’da yer alacak Edip Akbayram konseri ile “Girne Arkın Group Fest 23”ün de kapanışı gerçekleşecek.

-4 Ekim etkinlikleri

4 Ekim Çarşamba günü, Girne Belediyesi Tenis Kulübü Kortlarında 22’nci Uluslararası Girne Zeytin Festivali Tenis Turnuvası ile başlayacak festivalin açılışı, Zeytinlik Köy Meydanı’nda saat 19.00’da açılış konuşmaları ve tütsünün yakılması ile yapılacak.

Bu yıl da birçok kültürel, sanatsal, sportif etkinliğe, konserler ve yarışmalara ev sahipliği yapacak olan etkinlik; 19.30’da Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun halk dansları gösterileri, 19.45’te Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu’nun sahneye çıkması ile devam edecek. Saat 20:00 itibari ile de nostaljik kıyafet gösterisi yapılacak. 20.15’te konser alanında Niyal Öztürk sahne alacak ve ardından Genç Sanatseverler Derneğinin halk dansları gösterisi ile devam edecek. Etkinlik ana sahnesinde ise 21:30 itibari ile Grup SOS konseri olacak ve etkinlik son bulacak.

-5 Ekim etkinlikleri

Zeytin Festivali’nin ikinci gününde 22’nci Uluslararası Girne Zeytin Festivali Tenis Turnuvası ile başlayacak programa, saat 18:30’da Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu’nun Zeytinlik Köy Meydanı’nda sergileyeceği halk dansları gösterisi ile devam edilecek. 18:45 itibari ile Yüksek Ziraat Mühendisi Mehmet Atak’ın ‘Zeytin Ağacının Kutsallığı ve Ülkemizdeki Önemi’ isimli sunumu ile devam edecek. 19:00’da Can Barış konseri ile devam edilecek olan gecede, 20:15 itibari ile Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği halk dansları gösterisi sergilenecek. 20:30 itibari ile Muhammed Said Alpsoy’un ‘Yaşama Dair’ şiir dinletisi ile devam edilecek ve ardından 20:45’de Geek Team’in K-POP dans gösterisi ile ana konsere geçilecek. Ana konser sahnesinde ise saat 21:00’da Ebru Aydın konseri yer alacak.

-6 Ekim etkinlikleri

Etkinliklerin üçüncü günü yine saat 17:30’da Girne Belediyesi Tenis Kulübü Kortlarında, 22’nci Uluslararası Girne Zeytin Festivali Tenis Turnuvası ile başlayacak. 18:00’da Erce Güner solo konseri ile sürecek etkinlik, saat 19:00’da Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu’nun sergileyeceği halk dansları gösterisi ile devam edecek. Ardından, 19:15’te Yağmur Özerem ve Serhan Candaş konseri ile devam edilecek geceye, Çatalköy Esentepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun halk dansları gösterisiyle devam edilecek. 20:30’da Defile ve Halk Dansları Gösterisi (FOGEM), Geçmişten Günümüze Halk Giysilerimiz defilesi sonrası saat 21:00’de etkinlik ana sahnesinde Salt konseri ile geceye son verilecek.

-7 Ekim etkinlikleri

Cumartesi’ye yine saat 17:30 itibari ile tenis turnuvası ile başlanacakken, 18:00’da Orak Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi’nin gerçekleştireceği halk dansları ile devam edecek. Lapta Esintiler Korosu 18:15’te vereceği konser ile devam edecek etkinlik, saat 19:00’da Şair Dinletisi ve Söyleşi Şair ve Yazarların Zeytinlik Buluşması ‘Ali Nesim’ Anısına etkinliğiyle devam edilecek. 19:30’da Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi ile deva edilecek etkinlikte, 19:45’de Sinan Güzen konseri yer alacak. Hasder’in 21:00’daki gösterisinin hemen ardından gece 21:15’deki Hikmet Kurtarıcıoğulları konseri ile son bulacak.

-8 Ekim etkinlikleri

Festivalin son günü olan 8 Ekim Pazar günü yine bol etkinlikle geçecek. Saat 15:30’da Çocuk ve Gençlik Etkinlikleri ile başlanacak, 16:30’da Zeytinlik Köy Evi’nde Zeytinli ve Zeytinyağlılar Yemek Yarışması düzenlenecek ve yarışma 18:30’da ödül töreni ile bitecek. 18:00’de Dance Spot’un dans gösterisi yer alacak, 18:15’de Gıda Mühendisi Naile Soyel’in Zeytin ve Zeytinyağının Sağlığımıza Faydaları isimli sunumu gerçekleşecek. 18:15’de Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması Altın Zeytin Mizah Ödül Töreni yapılacak. Filipino Community in North Cyprus Dans Gösterisi 19:15’de gerçekleşecek ve ardından 19:30’da tenis turnuvası ödül töreni yapılacak. Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu’nun halk dansları gösterisi 19:45’de başlayacakken, 20:00 itibariyle Sektör 53 konser verecek. Kyrenia Tango Argantino’nun saat 21:00’daki dans gösterisinin ardından final konseri yer alacak. Festivalin final konseri saat 21:15’te Nafiz Dölek olacak.

-10 Ekim’de Edip Akbayram Amfitiyatroda

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Edip Akbayram 10 Ekim’de saat 21:00’da Girne Amfitiyatroda sahne alacak.