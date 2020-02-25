Baraka Okuma Grubu, Mehmet Kansu ile söyleşi gerçekleştiriyor

Baraka Okuma Grubu, yarın akşam yazar Mehmet Kansu ile söyleşi gerçekleştiriyor.

Mehmet Kansu'nun kaleme aldığı üç adet makaleyi okuyup tamamlayan Baraka Okuma Grubu, yazarın da katılacağı etkinlikte, söz konusu metinlerin konuşulacağı bir söyleşi gerçekleştirecek.

Etkinliğin saat 18.30’da Baraka Kültür Merkezi Lokalinde yapılacağı ve herkese açık olduğu belirtildi.

25/02/2020 15:50