223 sığınmacı Ege denizini geçti

Avrupa Birliği’nin Brüksel’deki lideler zirvesinde göçmenler ilgili yeni kararlar alınırken; yeni ve daha iyi bir hayat hayaliyle Türkiye’den Yunanistan’a geçişler sürüyor.

Ege denizindeki sığınmacı geçişlerini gözlemleyen Aegean Boat Report’un sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre, sabah saatlerinden bu yana Yunanistan’ın Sakız, Midilli ve Farmakonisi (Bulamaç) adalarına toplamda 223 sığınmacı geçti.

İlk bot, sabah 06:45 sıralarında Sakız’a ulaşırken; için 17 çocuk, 14 kadın ve 17 erkek bulunduğu kaydedildi. Sakız’a ulaşan ikinci botta ise 10’u çocuk, 5’i kadın ve 25’i erkek olmak üzere toplam 40 kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Avrupa Birliği’nin Brüksel’deki lideler zirvesinde göçmenler ilgili yeni kararlar alınırken; yeni ve daha iyi bir hayat hayaliyle Türkiye’den Yunanistan’a geçişler sürüyor.

Ege denizindeki sığınmacı geçişlerini gözlemleyen Aegean Boat Report’un sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre, sabah saatlerinden bu yana Yunanistan’ın Sakız, Midilli ve Farmakonisi (Bulamaç) adalarına toplamda 223 sığınmacı geçti.

İlk bot, sabah 06:45 sıralarında Sakız’a ulaşırken; için 17 çocuk, 14 kadın ve 17 erkek bulunduğu kaydedildi. Sakız’a ulaşan ikinci botta ise 10’u çocuk, 5’i kadın ve 25’i erkek olmak üzere toplam 40 kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.