Meksika'da polis ile uyuşturucu çeteleri arasında çatışma: 21 ölü

Meksika bir kez daha polis ile uyuşturucu çetelerinin çatışmasına sahne oldu. ABD sınırına yakın bir noktadaki çatışmada 4’ü polis 21 kişi öldü.

Meksika'da ağır silahlı uyuşturucu çetesi bu kez sınırdaki Villa Union kasabasını bastı.

Çete üyeleri ile polis arasında çatışma çıktı. 4 polis hayatını kaybetti, çete üyesi 10 kişi öldürüldü.

Çatışmada kamuya ait binalar büyük zarar gördü.

Meksika polisi çetelerin saldırıya 14 kamyonet ile geldiğini ve çatışmanın 1 saatten fazla sürdüğünü açıkladı.

Bazı belediye işçilerinin ise kayıp olduğu duyuruldu.

Meksika sık sık uyuşturucu çetelerinin sebep olduğu kanlı çatışmalara sahne oluyor.

Meksika'da 2006 yılında uyuşturucu çetelerine karşı başlatılan mücadelede şu ana kadar 300 binden fazla kişi öldü,

350 bine yakın kişi de yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: İHA, Reuters

02/12/2019 10:02