106 yaşındaki kadın bozuk para için öldürüldü
20/11/2018
Brezilya’nın Feira Nova kentinde, 106 yaşındaki yaşlı bir kadın, evine giren hırsızlar tarafından öldürüldü.
Antonia Conceiçao da Silva, torununun bir partiye gittiği gece, evine giren kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Hırsızlar, metal çatıda açtıkları delikten evin içine girdi.
Hırsızların, paranın yerini öğrenmek için yaşlı kadını dövdüğü, sonra boğduğu düşünülüyor. Cesedi, eve dönen torun tarafından tespit edildi.
Hırsızlar, öldürdükleri yaşlı kadının çantasından 8 dolara denk parayı aldıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Polis soruşturma başlattı.