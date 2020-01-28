LeBron James'ten Kobe Bryant'a veda mesajı

Los Angeles Lakers'ın oyuncusu LeBron James, helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Philadelphia ile oynanan maçtan dönerken haberi uçakta alan ve apronda gözyaşlarına hakim olamayan James, Instagram’dan Kobe için veda yazısı paylaştı. “Abim” diye söz ettiği Kobe’nin mirasını devam ettireceğini belirten LeBron James, şu ifadeleri kullandı:

“Hazır değilim ama işte başlıyorum. Defalarca bu satırları yazmayı denedim ama her seferinde ağlıyorum. Sadece seni, Gigi'yi, sahip olduğumuz dostluğu, bağı, kardeşliği düşünüyorum. Pazar sabahı Philly'den LA'ya gitmeden önce seninle son kez konuştum. Sesini son kez duyacağımı tahmin etmemiştim. Lanet olsun. Kalbim kırık ve mahvolmuş durumdayım. Seni çok seviyorum, abim. Kalbim, Vanessa ve çocuklarınla olacak. Söz veriyorum, senin mirasını devam ettireceğim. Hepimiz için ve özellikle Lakers için çok şey ifade ediyorsun. Bu yük artık beni sırtımda ve devam ettirmek benim bir sorumluluğum. Cennetten beni izle ve bana güç ver. Söylemek istediğim çok şey var ama şu anda yapamıyorum, başaramıyorum. Tekrar buluşacağız kardeşim.”

28/01/2020 11:17