NATO dışişleri bakanları Rusya-Ukrayna krizinin gölgesinde toplanıyor

Görüşmelere Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren Azak Denizi krizinin damga vurması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bakanların "bir dizi güvenlik sorununu ele almak" üzere bir araya geleceklerini söyledi.

Soltenberg, toplantıda NATO'nun ortakları Gürcistan ve Ukrayna ile ilgili meselelerin de ele alınacağını belirtti.

Her iki ülkenin de ciddi güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Soltenberg, "Bu iki ülkeye pratik ve siyasi destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Ukrayna ile Rusya arasında son dönemde yeniden yükselen tansiyon, NATO toplantısının ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Rusya, Kasım ayı sonunda Ukrayna donanmasına ait üç gemiye el koymuş ve bu olayın ardından iki ülke arasında gerginlik artmıştı. Ukrayna, 30 günlük sıkıyönetim ilan etti.

Yaşanan bu gerilimin yankıları sürerken, iki ülkenin ileride olası bir sıcak çatışmaya girme riski en çok tartışılan konular arasında.