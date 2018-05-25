DAÜ-Giriş ve Burs Sınavı başvuruları devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin KKTC’li öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarında kesintisiz eğitim görmekte olan TC’li öğrencilere yönelik DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2018 başvuruları devam ediyor.

DAÜ Rektörlüğü’nün aldığı karar doğrultusunda bu yıl 31 Mayıs 2018 Perşembe günü, 10:00 – 12:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan sınavın Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü’nde ve Lefkoşa’da Türk Maarif Koleji’nde olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada öğrenci adaylarının DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2018 hakkında detaylı bilgilere https://ww1.emu.edu.tr/kktcsinav web adresinden ulaşabilecekleri, sınava başvuruların ise 30 Mayıs 2018 tarihine kadar Gazimağusa’da DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne ve

Lefkoşa’da Atatürk Öğretmen Akademisi’ndeki DAÜ Sınav Başvuru Merkezi’ne mesai saatleri içerisinde yapılabileceği açıklandı.

Sınava giriş harcının 50 Türk Lirası olduğu belirtilen açıklamada, sınav harcının Kooperatif Merkez Bankası’nın her hangi bir şubesinden DAÜ’nün 100640 numaralı hesabına veya Lefkoşa’da DAÜ Sınav Başvuru Merkezi’ne başvuru esnasında yatırılabileceği belirtildi.

Sınava başvuracak olan öğrencilerin, kimlik kartı fotokopisi, banka dekontu ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile, başvurularının kabul edileceği belirtildi. Açıklamada sınava girecek olan öğrencilerin sınav günü saat 09:30’da sınav merkezlerinde hazır bulunmaları ve yanlarında kimlik kartlarının ve sınav giriş belgesinin olması gerektiği de vurgulandı.