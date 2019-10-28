Irak'ta 3 gün içinde ölenlerin sayısı 74'e yükseldi

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

74 kişi öldü, 3 bin 54 kişi yaralandı

Irak Parlamentosu'na bağlı İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat ve ülkenin orta ve güney kentlerindeki son 3 günde meydana gelen protestolar sırasında ölenlerin sayısı 74'e ulaştı.

Gösterici ve güvenlik görevlilerinden oluşan 3 bin 54 kişi yaralandı.

Komiserlik, güvenlik güçlerini Bağdat, Meysan, Basra ve Zikar vilayetlerindeki protestoların dağıtılmasında göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmakla suçladı.

Ayrıca Basra, Zikar ve Babil vilayetlerinde 153 kişi gözaltına alındı, 123'ü serbest bırakıldı.

Göstericilerin arasına karışan kişiler, özel ve kamuya ait 90 binayı yaktı ya da tahrip etti.

Kaynak: AA

28/10/2019 10:23