22'si yerel 27 yeni vaka, 40 taburcu

KKTC'de bugün toplam 6001 test yapıldı, 22'si yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 40 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6001 olup, 22'si yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış 40 kişi taburcu edildi

5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 22 kişi ise yerel vakadır.

9 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Marmara-1/ Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-2 / Değirmenlik-1/ Gönyeli-3 / Surlariçi-1

Girne

Girne Merkez- 8 / Dikmen-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2 / Çanakkale-2

29 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6001

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 22

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 40

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.204. 878

Toplam Vaka Sayısı: 7204

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6905

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 266

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 230

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 416

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 60

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2177

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6354

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29/05/2021 18:39