23 gün önce göreve gelmişti; Fiorentina, Gattuso ile yollarını ayırdı

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, 23 gün önce takımın başına getirdiği Gennaro Gattuso ile yollarını ayırdığını açıkladı. 

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17/06/2021

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23 gün önce göreve gelmişti; Fiorentina, Gattuso ile yollarını ayırdı

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, 23 gün önce takımın başına getirdiği Gennaro Gattuso ile yollarını ayırdığını açıkladı. 

Fiorentina, 25 Mayıs'ta teknik direktörlük görevine Gattuso'nun getirildiğini açıklamıştı. Bugün ise Gattuso görevinden ayrıldı. Fiorentina'dan yapılan açıklamada Gattuso ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığı ifade edildi.

İtalya basınında ayrılık sebebinin transfer planlamasındaki görüş ayrılıkları olduğu belirtildi.

17/06/2021 14:39
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TAGS: Fiorentina, Gattuso
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