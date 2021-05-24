23 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti

Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde 23 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

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24/05/2021

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23 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti

Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde 23 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yasağı ihlal eden şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

KKTC'de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde dün akşama kadar 22.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı, bugünden itibaren haftanın tüm günlerinde 23.00-05.00 olarak düzenlenmişti. 

24/05/2021 12:55
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TAGS: Sokağa Çıkma Yasağı
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