23 mahkum ve tutuklu karantina merkezlerine yerleştirildi

KKTC Merkezi Cezaevi’nde bugün itibariyle tarama çalışmaları başlatıldı. Cezaevinde örgütlü sendika olan KTAMS’ın başkanı Güven Bengihan, muhtemel pozitif vakaların önce Pandemi Hastanesi’nde kontrol edileceğini, ardından da karantina merkezlerine yerleştirileceğini söyledi.

Bengihan, Cuma gününe kadar yeni cezaevindeki çocuk mahkumlar için ayrılan bölümün temizleneceğini ve test sonucu pozitif çıkan mahkum ve tutukluların söz konusu bölümde izole edileceğini ifade etti.

Bengihan, şu ana kadar 26 mahkum ve tutuklunun test sonucunun pozitif çıktığını, vakalardan 2’sinin cezaevindeki bir alanda izole edildiğini, 23’ünün karantina otellerine yerleştirildiğini, bir vakanın ise koah hastası olması nedeniyle Pandemi Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

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12/10/2021 14:44