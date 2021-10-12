23 mahkum ve tutuklu karantina merkezlerine yerleştirildi

Cezaevinde 26 vaka çıkarken, 23'ü karantina merkezlerine, 2'si hapishanede özel bölüme ve 1 kişi Pandemi Hastanesi'ne yerleştirildi

ads ads ads ads
12/10/2021

ads
ads
ads
23 mahkum ve tutuklu karantina merkezlerine yerleştirildi

KKTC Merkezi Cezaevi’nde bugün itibariyle tarama çalışmaları başlatıldı. Cezaevinde örgütlü sendika olan KTAMS’ın başkanı Güven Bengihan, muhtemel pozitif vakaların önce Pandemi Hastanesi’nde kontrol edileceğini, ardından da karantina merkezlerine yerleştirileceğini söyledi.

Bengihan, Cuma gününe kadar yeni cezaevindeki çocuk mahkumlar için ayrılan bölümün temizleneceğini ve test sonucu pozitif çıkan mahkum ve tutukluların söz konusu bölümde izole edileceğini ifade etti.

Bengihan, şu ana kadar 26 mahkum ve tutuklunun test sonucunun pozitif çıktığını, vakalardan 2’sinin cezaevindeki bir alanda izole edildiğini, 23’ünün karantina otellerine yerleştirildiğini, bir vakanın ise koah hastası olması nedeniyle Pandemi Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

12/10/2021 14:44
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Cezaevi, koronavirüs, koah
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.