23 Nisan İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne mama bağışı yaptı

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03/10/2024

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23 Nisan İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne mama bağışı yaptı

 23 Nisan İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne mama bağışı yaptı.

Girne 23 Nisan İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Girne Belediyesi’ni ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, ziyarette öğrenciler, getirdikleri mamaları, Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışladı.

Burada hayvan barınağının işleyişiyle ilgili bilgi alan öğrenciler, “Satın Alma, Sahiplen” sloganı ile topluma mesaj verdi.

03/10/2024 15:11
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TAGS: 23 Nisan İlkokulu
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