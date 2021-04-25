23 Nisan Sergisi yarın Bandabuliya’da açılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve SOS Çocukköyü Derneği iş birliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla kreş ve çocuk yuvalarında kalan çocuklar için 23 Nisan Temalı Resim Sergisi’nin açılışı yarın saat 09.00’da Bandabuliya’da yapılıyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre açılışa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da katılacak.

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25/04/2021 16:31