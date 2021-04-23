23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Değirmenlik’te Kutlandı

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23/04/2021

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Değirmenlik’te Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in katılımıyla, Değirmenlik Atatürk Büstü önünde gerçekleşen törenle kutlandı
Belediyeden verilen bilgiye göre, Başkan Ali Karavezirler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini anımsatarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve şükranla andı.
Pandemi nedeniyle okullardaki 23 Nisan kutlamalarının bu yıl da yapılamadığını kaydeden Ali Karavezirler, tüm çocukları, öğretmenlerini, müdürleri ve velileri tebrik ederek, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid’in en kısa sürede sonlanması dileklerini iletti.
Değirmenlik’te bulunan Atatürk Büstü önüne çelenklerin konulması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan tören, 14. Zırhlı Tugay Komutanı Yrd. Tnk. Alb. Ahmet Kibar’ın anı defterini imzalamasıyla sona erdi.

23/04/2021 13:33
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TAGS: Ali Karavezirler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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