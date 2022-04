23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliklerle Kutlanacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, KKTC’de de etkinliklerle kutlanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 102’nci açılış yıl dönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bayram dolayısıyla, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri, 19-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinlikler çerçevesinde her ilçe okullarından belirlenen öğrenciler devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret edecek.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri çerçevesinde, 23 Nisan Cumartesi günü saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak. Tüm ilçelerde Atatürk Anıtlarına çelenk koyma töreni gerçekleştirilecek.

Bakanlık, etkinlik programını şöyle açıkladı:

“19 NİSAN SALI

Saat 08.30

19 – 23 Nisan haftası etkinlik açılış töreni - Kortej

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde düzenlenecek etkinlikler açılış korteji ile başlayacak.

Lefkoşa Merkez okullarından gelecek öğrenci ve sorumlu öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte Atatürk Büstüne Çelenk koyacak, ardından Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyüş gerçekleştirecek. (Atatürk Büstü-Cumhurbaşkanlığı-Ledra Palace-Cumhuriyet Meclisi)

Kortejin Cumhuriyet Meclisi’ne ulaşmasının ardından, 19 – 23 Nisan Haftası etkinliklerinin açılışı gerçekleştirilecek. Törende Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Meclis Başkanı Zorlu Töre günün anlamına ilişkin konuşma yapacak, öğrenciler şiir ve dans gösterileri gerçekleştirilecek.

Saat 18.00

“ATATÜRK’ÜN ÇOCUKLARI RESİM VE FOTOĞRAF SERGİSİ”

Milli Eğitim Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu iş birliği ile düzenlenen “Atatürk’ün Çocukları Resim ve Fotoğraf Sergisi” açılışı gerçekleştirilecek.

Yer: Merkez Lefkoşa (Açık Pazar) Etkinlik ve Kültür Salonu

(Sergi, 26 Nisan 2022 tarihine kadar ziyarete açık olacak.)

20 NİSAN ÇARŞAMBA

Saat 11.00

“Çocuk Hakları” gündemiyle Meclis Genel Kurulu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı çerçevesinde milletvekilleri dağılımına göre her ilçeden milletvekili sayısı kadar toplamda 50 öğrenci (Lefkoşa 16, Gazimağusa 13, Girne 11, İskele 5, Güzelyurt 3, Lefke 2) Cumhuriyet Meclisi’nde, “Çocuk Hakları” gündemiyle Meclis Genel Kurulunu toplayacak.

21 NİSAN PERŞEMBE

Saat 10:00

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1. Sprint yarışmaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde İlköğretim 4. ve 5. Sınıflar düzeyinde 1. Sprint Yarışmaları yapılacak. Yarışmaların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek, İlkokul öğrencileri Jimnastik Gösterisi gerçekleştirecek.

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadyumu

22 NİSAN 2022 CUMA

Öğrencilerin devlet protokolünü ziyaretleri

Kutlama programı çerçevesinde, ülke geneli okullardan gelecek öğrenciler devlet protokolünü ziyaret edecek.

Saat 09.00

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret

Saat 09.30

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi ziyaret

Saat 10.30

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret

Saat 12.00

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret, akabinde bakanlar kurulunu ziyaret

Saat 11.00

BRT - 23 Nisan Özel Programı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkemizden 6, Türkiye, İngiltere ve Azerbaycan’dan birer öğrenci ile birlikte, BRT ekranlarında 23 Nisan Özel Programına katılacak. (İngiltere – Azerbaycan online bağlantı)

“23 Nisan Çocuk Şenliği”

Kutlama programı çerçevesinde, 20 Nisan 2022 Çarşamba -22 Nisan 2022 Cuma tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı ile Lefkoşa Belediyesi iş birliğinde Lefkoşa Merkez okullarında öğrenim gören öğrencilerinin dönüşümlü olarak katılacakları ve gün boyu sürecek “23 Nisan Çocuk Şenliği” etkinlikleri düzenlenecek.

(Atatürk’ün Çocukları Resim ve Fotoğraf Sergisi Gezisi, Masal Dinletisi, Açık Havada Oyun Etkinlikleri)

23 Nisan Cumartesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Saat 08.00

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ilişkin Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda (BRT) yapacağı açılış konuşması.

Saat 10.00

Lefkoşa Atatürk Anıtı Devlet Töreni

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulması. (Devlet Töreni)

GÜN BOYU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı okullarda ve ilçelerde gerçekleştirilecek etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Her okul kendi etkinliklerini düzenleyecek.”

16/04/2022 12:31