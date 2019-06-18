HABER KIBRIS

ad

23. Bellapais Uluslararası Müzik Festivali devam ediyor

ads
18/06/2019

ads
23. Bellapais Uluslararası Müzik Festivali devam ediyor

23. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali  kapsamında geçtiğimiz akşam Viyana Senfoni Yaylı Çalgılar Beşlisi sahne aldı. 

Kemanda Lukas Medlam ve Matyas Andras, Viyolada Tomasz Wabnic, viyononselde Sergio Mastro ve kontrobasta Christopher Bainbridge  performans sergiledi.

23. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma akşamları  gerçekleştirilecek Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Orkestrası Konseri ile son bulacak. 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Bellapais Uluslararası Müzik Festivali, Viyana Senfoni Yaylı Çalgılar Beşlisi, haber, kıbrıd
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.