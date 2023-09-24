23. Geleneksel Eko Gün 8 Ekim’de yapılacak

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin 23.’sünü düzenleyeceği "23. Geleneksel Eko Gün", 8 Ekim Pazar günü yapılacak.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, adada düzenlenen ilk eko gün olma özelliğine sahip Büyükkonuk Geleneksel Eko Günü etkinliği üç yıl aradan sonra tekrar düzenleniyor.

Açıklamada “Büyükkonuk Geleneksel Eko Günü etkinliği Kıbrıs adasının ilk ve tek, Kıbrıs Kültürü üzerine düzenlenen en büyük, düzenli ve disiplinli etkinliktir” diyen Tuğlu, 23. Geleneksel Eko Günü etkinlik faaliyetlerinin açıklanacağı bilgilendirme toplantısının, yarın saat 11.30’da, Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği binasında yapılacağını kaydetti.