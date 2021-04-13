230 Kaplumbağayı Kaçak Olarak Ülkeye Sokmaya Çalıştılar

Mağusa Limanı'nda 230 kaçak kara kaplumbağası ele geçirildi.

Mağusa gümrük yetkilileri geçtiğimiz hafta ülkeye gelen bir gemi içerisinde herhangi bir belgesi ve izni olmayan çok sayıda kara kaplumbağası tespit etti.

Veteriner Dairesi yetkililerine haber verilmesinin ardından hayvanların ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışıldığı tespit edilerek el konuldu.

Söz konusu hayvanlar daha sonra sağlık kontrolleri, ileri tetkikler ve karantina işlemleri yapılması için Taşkent Doğa Parkına teslim edildi.

Yapılan sayımda 230 adet olduğu tespit edilen hayvanlar DoğaPark uzmanları tarafından tek tek sağlık kontrolünden geçirilerek dezenfektan banyoları yapıldı, ardından ölçümleri, ağırlıkları gibi biyometrik veriler toplanarak numaralandı.

Gerekli ilaç, tedavi ve iç parazitleri yapılan hayvanlar daha sonra 3 ay süre ile tutulacakları karantina ortamına alındılar.

Yapılan kontrollerde bazı hayvanların üzerinde kene bulunduğu, bir süredir kendi dışkısı içinde yaşamak zorunda bırakılan hayvanların açlık, havasızlık çektiği ve bazılarında ciddi kabuk zararları ve yaralanmalar tespit edildi. Kaplumbağalardan 1 tanesi ne yazık ki bulunduğu utanç verici taşıma ortamdaki sıkıntılardan dolayı Merkeze geldikten çok kısa bir süre sonra öldü.

DoğaPark'dan yapılan açıklamada kara kaplumbağalarının(testudo graeca) Türkiyede doğadan yakalanmasının da yurtdışına çıkarılmasının da yasak olduğu, ülkemize de girişine izin verilmediği çıklandı. DoğaPark ve Veteriner Dairesi son olarak söz konusu hayvanların karantina sürecinin amamlanmasını takiben tekrardan Türkiye'ye gönderilerek doğal ortamlarına salınması konusunda Türkiye'de Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) ile iletişime geçildiğini açıkladı.

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13/04/2021 20:34