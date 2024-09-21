23:20 itibarıyla 9553 oy kullanıldı

Ulusal Birlik Partisi’nin(UBP) 23’üncü Olağan Genel Kurulu’nda oy verme işlemleri devam ediyor.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda devam eden Olağan Genel Kurultay’da saat 23:20 itibarıyla 9553 kişi oy kullandı.

Ulusal Birlik Partisi 23. Olağan Genel Kurul’da genel başkanlık, parti meclisi, yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu için yapılan seçimlerde gece saat 24.00’e kadar oy kullanılabilecek.

“Hedef 2027. Durmak Yok Hizmete Devam” sloganıyla yapılan Kurultay'da, genel başkanlık için mevcut Genel Başkan Ünal Üstel, Milletvekili Hasan Taçoy ve Ahmet Melih Karavelioğlu yarışıyor.