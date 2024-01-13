233 “Altın Pasaport” İptal

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13/01/2024

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233 “Altın Pasaport” İptal

Rum yönetiminin, yakın geçmişte yürürlükten kaldırdığı ve “altın pasaport” olarak bilinen “Yatırım Karşılığı Vatandaşlık” uygulaması kapsamında verdiği vatandaşlıklardan 233’ünü iptal ettiği bildirildi.

Politis, Rum Bakanlar Kurulu tarafından şu ana kadar vatandaşlığı iptal edilenlerin 68’inin “yatırımcı”, 165’inin ise “yatırımcı ailesi” olduğunu yazdı.

Habere göre, vatandaşlıkları iptal edilen bu kişilerin  “dolandırıcı ve suçlu olduğu, başvuru için yapmaları istenen yatırımlar için Rum avukat, muhasebeci ve inşaat şirketi sahiplerine kara ve kirli para ödedikleri" belirlendi.

Araştırma komisyonu tarafından “çok tehlikeli” addedilen ve haklarında vatandaşlıktan men kararı alınan 233 kişi dışında şu anda incelenmekte olan ve dosyaları tamamlandığında Rum Bakanlar Kurulu’nun önüne konulacak 23 kişi daha var.

13/01/2024 13:21
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