Küçükbaş hayvan üreticilerine çiçek hastalığı nedeniyle arpa katkısı

Dipkarpaz bölgesinde hayvanlarında çiçek hastalığı görülen küçükbaş hayvan üreticilerine yem katkısı yapılacak.

Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, Dipkarpaz köyündeki koyun ve keçi cinsi hayvanlarda tespit edilen çiçek hastalığının kontrol altına alınması, odağın yayılmadan yok edilmesine yönelik olarak alınan tedbirler çerçevesinde virüsün taşınma riskini minimize etmeye yönelik hayvan hareketlerine getirilen kısıtlama ve aşı uygulaması kapsamında, üreticilerin küçükbaş hayvanlarını beslemelerine katkı amacıyla, aşı yapılan 12 aylıktan büyük her küçükbaş hayvan için 20 kg arpa desteği verilecek.

Toprak Ürünleri Kurumu’nun bir aylık vadeli satış fiyatı üzerinden hesaplanarak verilecek arpa, Veteriner Dairesi tarafından hazırlanacak listelere göre TÜK Dipkarpaz Alım Satım Merkezi'nden üreticiye dağıtılacak.

Arpanın bedeli Toprak Ürünleri Kurumu'na,Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2020 Mali Yılı Bütçesi altında yer alanDoğrudan Gelir Desteği Ödemeleri kaleminden ödenecek.

MÜŞTEREK BAHİS KAYIT VE KOŞULLARI

Bakanlar Kurulu, Beden Eğitimi ve Spor Yasası uyarınca, 2020 yılı için müşterek bahis düzenlenmesine ilişkin kayıt ve koşullarını onayladı.

17 maddeden oluşan kayıt ve koşullara göre, müşterek bahis düzenleme izni verilen her şirket, 400 bin Euro teminat mektubu sunmakla yükümlü olacak. Lisans bedelleri peşin ödenecek. İzin sahibi en az 5, en çok 15 bahis evi açabilecek.

İzin sahibi internet üzerinden bahis alabilmek için peşin olarak 300 Bin Euro ödemek zorunda. İzinsiz internet üzerinden bahis alan şirket sahipleri aleyhine yasal işlem başlatılacak. Sadece 21 yaş üstü kişilerin girebileceği müşterek bahis binaları 10.00-24.00 saatleri arasında açık bulundurulabilecek. İmtiyaz sahipleri izinlerini devredemeyecek, kiralayamayacak. İmtiyaz sahiplerinin belirleyeceği azami ödeme miktarı bir kuponda 15 bin Euro'yu geçemeyecek ve oynatacakları oyunları ve kuralları, yılın başında Spor Dairesi Piyangolar Birimi’ne bildirmekle yükümlü olacaklar.

Müşterek bahis oynatma izni olan şirketler Müşterek Bahis Tüzüğü gereğince ibraz edilen kazanılan kuponların karşılığını en geç 24 saat içerisinde ödemek zorunda. Aksi taktirde Genel Yönetim Kurulu'nun raporu ve Bakan'ın onayı ile izin sahibinin teminatından ödeme yapılacak ve izin hakkı bir ay süreyle askıya alınacak.

Bahis evleri sadece Şehir Planlama Dairesi'nin öngördüğü ilgili yasalara uygun alanlarda açılabilecek.

EREN ERTÜRK MUSKAT TEMSİLCİLİĞİ’NE

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müşavir kadrosunda bulunan müşavir Eren Ertürk, KKTC Muskat Temsilciliği’ne görevlendirildi.

Ertürk’ün yeni görevi 1 Şubat’ta başlayacak.

BEYLERBEYİ’NDE BİR ARAZİ ORMAN ARAZİSİ KAPSAMINDAN ÇIKARILDI

Bakanlar Kurulu, 2007 yılında orman arazisi olarak ilan edilen Nejla Şenol’a ait Beylerbeyi’ndeki bir araziyi, bu kapsamdan çıkardı.

HAYIR KURUMU İLANI

The British Cemetery CommitteeKyrenia adlı kuruluş, hayır kurumu ilan edildi.

Söz konusu kuruluş, KKTC'de yaşayan İngiliz vatandaşlarının defin işlemleri ve cenaze törenlerinin düzenlenmesi ve mezarlıkların kurulması, bakımı ve geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteriyor.

24/01/2020 14:59