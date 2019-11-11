Akdeniz ülkelerinin 'ekonomi liderleri' Barcelona'da buluşacak

İspanya'nın Barselona kentinde yapılacak 13'üncü Akdeniz Ekonomi Liderleri Haftası (MedaWeek) katılımcıları, organizasyonu ve gündemiyle beyin fırtınasına sahne olacak.

20-22 Kasım'da gerçekleştirilecek etkinlik, Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) ile Barselona Ticaret Odası tarafından düzenleniyor. Haftanın bu yılki sloganı "Akdeniz için yeni bir şafak" olarak belirlendi. Etkinliğe, 45'i aşkın ülkeden ekonomiye yön veren uzmanlar, politikacılar ve iş dünyası temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Organizasyon 3 ana hedef üzerine kurgulandı. Bu kapsamda, Akdeniz ülkeleri için Batı bankacılığı sistemine alternatif önerilmesi, Afrika'nın Akdeniz ülkeleri için öneminin vurgulanması ve Akdeniz bölgesi kalkınma ihtiyaçlarının Birleşmiş Milletler'in öngördüğü sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyuşması odaklanılacak başlıklar olacak.

İlgi yoğun

Bugüne kadar 12 kez düzenlenen etkinlikte toplam 35'in üzerinde tematik, 600 çalışma oturumunda, bin 800 önde gelen konuşmacı ile dünyanın dört bir yanından 20 binden fazla katılımcı ağırlandı. 80'den fazla medya kuruluşunca yayın yapılan etkinliğe ilginin bu yıl da yoğun olduğu belirtildi.

Akdeniz ülkelerine yönelik en önemli ekonomik organizasyonlardan biri olan etkinlikte, Afrika'nın kalkınmasından tekstile, Akdeniz sosyal ekonomisinden sürdürülebilirlik zirvesine, İslami finanstan kadın girişimcilere kadar birçok konuyu içeren oturumlar yapılacak.

Yeni Afrika İş Geliştirme Forumu düzenlenecek

Hafta kapsamında, Avrupa ve Afrika arasındaki ekonomik iş birliğini ve ticareti artırmak için Barselona Ticaret Odası, Avrupa Akdeniz Enstitüsü (European Institute of the Mediterranean-IEMed) ve Afrika Ticaret Odaları Birliği tarafından Yeni Afrika İş Geliştirme Forumu (NABDF) düzenlenecek.

Bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilecek NABDF'de, Afrika ekonomisinin tarım, enerji, lojistik, teknoloji ve turizm sektörlerinde karşılaştığı zorluklara çözüm aranması için girişimciler, uzmanlar, hükümet ve kurum temsilcileri 20 Kasım'da bir araya gelecek.

Forumda ayrıca, Afrika'nın Akdeniz ülkeleri ve Avrupa ekonomisi üzerindeki etkilerinin tartışılması, kıtanın ekonomik kalkınma ihtiyaçlarının ayrıntılarıyla ele alınması planlanıyor.

Kaynak: AA

11/11/2019 13:08