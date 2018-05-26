24 Haziran’da yapılacak seçimlere yönelik takvim işliyor

24 Haziran’da yapılacak yerel seçimlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Seçim takvimine göre, dün, siyasi partilerin adaylarını belirlemesi için son gündü.

“2018 Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi”nde belediye başkanlığına, meclis üyeliklerine, muhtarlıklara ve ihtiyar heyeti üyeliklerine aday olacaklar, başvurularını 28 Mayıs Pazartesi günü ilçe seçim kurullarına yapacak.

Adaylar, 29 Mayıs’ta geçici olarak ilân edilecek. 2 Haziran’da kesinleşecek adaylar ise Yüksek Seçim Kurulu tarafından 3 Haziran’da ilan edilecek.

3 Haziran aynı zamanda siyasal partilerin Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda propaganda yapmak için YSK’ya dilekçe vermelerinin son günü.

Seçim propagandaları ise 4 Haziran’da yapılacak ve 23 Haziran’a kadar sürecek…