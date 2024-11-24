24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi

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24/11/2024

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24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmen" unvanı verilişinin bugün yıl dönümü. 

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla başkent Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımıyla tören düzenlendi.

Törende ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları ve Atatürk Öğretmen Akademisi temsilcileri yer aldı. 

İstiklal Marşı ve Saygı duruşuyla başlayan törende, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi temsilcisi ve öğrencileri Anıt’a çelenk sundu.

 

24/11/2024 12:45
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TAGS: 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi
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