24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi

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24/11/2021
BRT

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24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi

“24 Kasım Öğretmenler Günü” bugün Türkiye’yle birlikte KKTC’de de kutlanıyor. Gün nedeniyle Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törene, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlık bürokratları ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yetkilileri katıldı.

Törende, Bakan Amcaoğlu anıta çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tamamlandı. Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde de kutlama programı düzenlenecek.

24/11/2021 10:35
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TAGS: 24 Kasım Öğretmenler Günü, Lefkoşa Atatürk Anıtı
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