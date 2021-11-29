24 kişilik yoğun bakım doldu!

Haber Kıbrıs-Özel

Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi tamamen doldu. Başhekim ve doktorların özverileri ile 24 yatağa çıkarılan yoğun bakım servisi bugün gelen yeni hastalar ile kapasitesini doldurdu.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre şu sırlarda Acil Durum Hastanesi’nde ciddi bir telaş var.

Yeni hastalar yoğun bakıma alınamıyor…

Sağlık Bakanlığı’nın bugün açıkladığı verilere göre Acil Durum Hastanesi’nde 85 hasta tedavi görüyor. Acil Durum Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde ise 24 hasta tedavi görüyor. Haber Kıbrıs’ın ulaştığı bilgilere göre yoğun bakım servisindeki hasta sayısı artarken yeni hastaların da yoğun bakıma girmesi gerekiyor.

Yeni yoğun bakım hazır hemşire yok!

Acil Durum Hastanesi’nin yoğun bakım servisinin dolmasına karşın yeni bir yoğun bakım servisi oluşturuldu ancak yeni yoğun bakım için hemşire yok. Yeni yoğun bakımın hizmete alınabilmesi için 12 yeni hemşireye ihtiyaç var.

Haber Kıbrıs yaşanan bu problemi sabah saatlerinde duyurmuştu ancak Sağlık Bakanlığı yetkilileri herhangi bir önlem almadı.

Elde edilen bilgilere göre halen daha Acil Durum Hastanesi’nde görevli hemşireler pasif görevlere aktarılıyor.

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29/11/2021 20:36