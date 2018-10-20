HABER KIBRIS

24 kişiyi taşıyan otobüs mahsur kaldı

Yılmazköy spor kulübünden Güzelyurt anayoluna bağlanan alt geçit sular altında kaldı.

ads
20/10/2018

24 kişiyi taşıyan otobüs mahsur kaldı

Ülkeyi etkisi altına alan yogun yağış nedeniyle Yılmazköy-Gülzelyurt anayolundaki alt geçit  sular altında kaldı, alt geçit trafiğe kapatıldı.

Polisin açıklamasına göre Yılmazkoy Spor Kulübü'nü Güzelyurt anayoluna bağlanan alt geçitte, içerisinde 24 yolcunun bulunduğu minibüs mahsur kaldı.

Itfaiye ekipleri yolcuları kurtarıp, başka bir minibüse aktarılmalarını sağladı.

Aracı kurtarma ve su tahliyesi işlemleri bir süre devam etti.

 

Fotoğraf:BRT

Bu habere tepkiniz:
TAGS: otobüs, haber, kıbrıs, Yılmazköy, Güzelyurt, yolcu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems