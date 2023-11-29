24 saatte cinayet, gasp, adam kaçirma, uyuşturucu, hırsızlık...

24 SAATTE CİNAYET, GASP, ADAM KAÇIRMA, UYUŞTURUCU, HIRSIZLIK... HEPSİ İLE BAŞ ETMESİ GEREKEN BİR POLİS TEŞKİLATINA İHTİYACIMIZ VAR

ADLİ OLAYLAR CANIMIZI YAKIYOR, ÜLKEMİZE BÜYÜK ZARAR VERİYOR. POLİS ÇOK ÇALIŞACAK, AMA BÜROKRASİ DE GEREKLİ YASAL, MALİ HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEK... AKİ, HER TARAF PİSLİK

Elbette ülkede düzelmesi gereken bir çok konu var. Ama asayiş ekonomi ile birlikte en çok üzerinde durulması gereken konudur. Bir noktada, görevde olan Polis Genel Müdürü’nün hakkını teslim etmek gerekir…

Sayın Kasım Kuni, yılların biriken sorunlarını kucağında bulmuş olabilir. Ancak, toplum da mazeret dinleyecek noktada değil. Belki de, hiç olmadığı kadar polis teşkilatına ihtiyacımız var. Neresinden tutsan elinde kalan bir ülke oldu burası, polisle düzelecek…

Elbette yasaların da bu çağa uygun olması gerekiyor. Teknolojinin bu çağa uygun kullanılması gerekiyor. Polis teşkilatının tek başına başarılı olmasını beklemek, saflık olur. Ancak, polis çok çalışacak, bürokrasi ve elbette devlet eksikliklerini giderecek…

Olaylar giderek artarken, bu ülkenin ana ekonomik iki ayağının turizm ve yüksek öğrenim olduğunu unutmayalım. Her iki sektör de, huzur ister… Dingin bir ada ister… Temiz bir doğa, ama aynı zamanda temiz bir yaşam ister. Bizde öyle mi?

Dün, iki olay dikkatimizden kaçmadı. Birincisi cinayet. Bir kişi öldürüldü, üç kişi tutuklandı. Öldürülen bir Rus vatandaşı. ülkemizde yaşıyordu. Öldürülene kadar. İsmi Mikhail Kamyshanov. Önceki gece ölü olarak bulundu, bugün ise cinayet şüphelileri tutuklandı…

Olayla ilgili Mikhail Kamyshanov’un yanında çalışan , Serhii Mykhaılıchenko, eşi Katerina Kotenko ve suç ortakları Andrei Volkovskii isimli Ukrayna uyruklu 3 kişi tutuklandı. Öldürülen Rus, tutuklananlar ise yanında çalışan Ukraynalılar…

Rus maktül, bir fotoğraf stüdyosunda çalışıyor. İşyerine büyük bir çanta ile giriyor, bu polisin elde ettiği kayıtlarda var. Zanlılar ise kapıdan girip, pencereden kaçıyor. Geride bir ölü bırakarak. Bundan sonrası polisin tahkikatına kaldı. Kısa sürede zanlılar tutuklandı…

Bir olay daha anlatayım sizlere. Olay havaalanında geçiyor. Havaalanı çalışanlarının yüksek güvenlik denetiminden geçmesi gerekiyor. Normalde öyle. Bizim memlekette işçi yok ya… KKTC vatandaşı çalışacak kişi yok ya… Hikayeye bakın siz…

İddiaya göre, X-Ray cihazından geçen bavulları takip eden sözde çalışanlar, değerli eşyaları burada tespit ediyorlar. Arkaya, yani vatandaşın görmediği, görmesinin mümkün olmadığı alana geçince, bavullar açılarak, içerisinden eşyalar alınıyor…

Bu olay kaç kez tekrarlandı, bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey… Bu olayda bavulu soyulan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bavulu soyan da, üç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı… Bizim ülkemizde… Bizim havaalanımızda… Birkaç örnek daha vereyim mi dünden?

Girne’de polis bir eve baskın düzenliyor. Operasyonda paket paket satılmak için hazırlanan uyuşturucu ele geçiriliyor. Tutuklanan Nijerya uyruklu Emeka Wilson, Prosper Chinedu Okechukwu ve Harmony Luna Moon Jatto, yargıya hesap verecek. Bizim ülkemizde…

Cristhan Doopgehana ile Chiderebbere Chined, Demirhan’da bir park yerinde tutuklanıyor. Neden mi? Cristhan, Chiderebbere’yi Güney Kıbrıs’a kaçırmak için anlaşıyor, parasını alıyor. Demirhan’dan da başka biri alarak Güney’e geçirecek. Polis operasyonla suçu önlüyor. İkisi de kaçak…

Daha yazayım mı? Yoksa yeter? Maalesef ülkemizin geldiği durum bu. Bu nedenle, başarılı operasyonlarla göğsümüzü kabartan polis teşkilatımıza minnettarız… Ama yetmez… Polisin kendi iç sorunlarının da farkındayız… Ama durmak yok, bunlar gibi yüzlerce olay var, çözüm bekliyor…

Yasalarımızın da daha caydırıcı olması gerekiyor, adaya gelen herkesin de belki de kendi dilinde bilgilendirici bir broşürü eline dutetmemiz gerekiyor. Polisi yalnız bırakmadan, yasalarla da temiz bir ülke için mücaeleye devam etmeliyiz… Her alanda…