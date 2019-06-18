“Mültecilerin Serüveni” isimli fotoğraf sergisi Bedesten'de
Serginin açılışı 20 Haziran Perşembe günü saat 11.00’de Selimiye Camii yanındaki Bedesten’de yer alacak.
18/06/2019
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Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Kıbrıs Türk Kızılayı ve Anadolu Ajansı iş birliğiyle Dünya Mülteciler Haftası kapsamında, “Mültecilerin Serüveni” isimli fotoğraf sergisi düzenleniyor.
Serginin açılışı 20 Haziran Perşembe günü saat 11.00’de Selimiye Camii yanındaki Bedesten’de yer alacak.
16-22 Haziran Dünya Mülteciler Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek sergi, mültecilerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.
Anadolu Ajansı objektiflerine takılan fotoğrafların yer alacağı sergi 20-22 Haziran tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.