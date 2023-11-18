244 çocuğa karşı cinsel içerikli kötü muamele

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18/11/2023

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244 çocuğa karşı cinsel içerikli kötü muamele


Rum Adalet Bakanı bu yıl Ekim ayına kadar 244 çocuğa karşı cinsel içerikli kötü muamele şikayeti yapıldığını, bunlardan 74’ünün mahkemeye intikal ettirildiğini açıkladı.

Fileleftheros, bakanın Rum Meclisi’ni bilgilendirmesi sırasında verilen bilgilere dayandırdığı haberinde “çocuklara karşı, özellikle yakın aile çevreleri tarafından işlenen suçlarla ilgili rakamlar şok edici. Mahkemeler tarafından verilen cezalara rağmen bu vakalar azalmıyor” ifadesine yer verdi.

Habere göre 2022’de 469 olan aile içi şiddet şikayeti sayısı da bu yıl Ekim ayına kadar 434’e ulaştı.

Rum polisi bu yılın Ekim ayına kadar çocukların karıştığı 182 okullarda zorbalık olayıyla ilgilendi.

18/11/2023 13:34
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