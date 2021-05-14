245 promil alkollü sürücü kaza yaptı!

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14/05/2021

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245 promil alkollü sürücü kaza yaptı!

Lefkoşa-Girne anayolunun 5-6. kilometreleri arasında dün akşam saat 21.45 sıralarında Girne’de sakin Muhammed Tayyab Nawaz (E-28) 245mg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki CM 428 plakalı araç trafik kazası yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Nawaz dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine doğru yolun sol tarafından çıkarak toprak sete çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü hafif yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

 

 

14/05/2021 11:49
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TAGS: 245 promil alkollü sürücü kaza yaptı!, haberkibris, kıbrıs, alkol, kktc trafik kazası,
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