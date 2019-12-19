2019'a damga vuran icatlar
Sağlık, teknoloji, savunma sanayi alanlarında onlarca icat, dünyanın dört bir yanında araştırma yapan bilim insanlarının ellerinde şekil buldu. Solucan robottan, kardan elektrik üretebilen cihaza kadar pek çok buluş, 2019'a damgasını vurdu.
19/12/2019
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Bilim insanları, 2019 yılında birçok alanda farklı teknolojiler geliştirdi.
İşte onlardan bazıları:
Bir damla kan ile farklı kanser türleri tespiti
Japon araştırmacılar, bir damla kanda yüzen kanserli hücrelerden, 13 farklı kanser türünü teşhis edebilecek bir test geliştirdi.
Akciğer, meme ve prostat gibi kanser türlerini teşhis edebilen testin yüzde 99 oranında doğru sonuçlar sunduğu öne sürüldü.
Beyinde gezebilen solucan robot
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, hiper esnek bir robot tasarladı.
Bir milimetreden daha ince olan solucan robot, dar ve kıvrımlı bir beyinde takılmadan yolunu bulabiliyor.
Mini robotun, beyinde oluşabilecek anevrizmaları ve kan pıhtılarını engellemesi hedefleniyor.
Beyin hücreleri yerine yapay nöron
İnsan beynindeki nöronların çalışmasını taklit edebilen çip, kronik hastalıklara umut ışığı oldu.
İngiliz bilim insanları, kaybolan beyin hücrelerinin yerine geçebilen yapay nöron geliştirdi.
Gerçek nöronlar gibi davranan çiplerin, Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği belirtiliyor.
Kar tanelerinden enerji üretimi
Kardan elektrik elde edebilen cihaz, bilim dünyasının son buluşları arasında yerini aldı.
Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, pozitif elektrik yüklü kar tanelerini, negatif yüklü cihazla buluşturunca, ortaya enerji çıktı.
Cihazın özellikle uzak bölgelerde tercih edileceği belirtiliyor.
Lastikle elektrik üretimi
Japon bilim insanları lastiğin iç kısmına taktıkları cihazla, sürtünmeyi elektriğe dönüştürdü.
Enerji dönüştürücü sayesinde, araç hareket halindeyken elektrik üretebiliyor.
Üretilen elektrik, lastik basıncını kontrol eden sensörlerde kullanılıyor.
Görünmezlik pelerini
Kanadalı bir teknoloji firması, ışığı bükerek nesneleri görünmez kılan bir malzeme geliştirdi.
"Kuantum görünmezlik" adı verilen malzeme askeri kullanım için geliştiriliyor.
Plastik temizleyici
Hollandalı bir mucit, plastik atıkların okyanuslara ulaşmadan toplanması için makine üretti.
Çevreci makine ile 5 yıl içinde bin nehirdeki atıkların temizlenmesi hedefleniyor.