2019'a damga vuran icatlar

Bilim insanları, 2019 yılında birçok alanda farklı teknolojiler geliştirdi.

İşte onlardan bazıları:

Bir damla kan ile farklı kanser türleri tespiti

Japon araştırmacılar, bir damla kanda yüzen kanserli hücrelerden, 13 farklı kanser türünü teşhis edebilecek bir test geliştirdi.

Akciğer, meme ve prostat gibi kanser türlerini teşhis edebilen testin yüzde 99 oranında doğru sonuçlar sunduğu öne sürüldü.

Beyinde gezebilen solucan robot

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, hiper esnek bir robot tasarladı.

Bir milimetreden daha ince olan solucan robot, dar ve kıvrımlı bir beyinde takılmadan yolunu bulabiliyor.

Mini robotun, beyinde oluşabilecek anevrizmaları ve kan pıhtılarını engellemesi hedefleniyor.

Beyin hücreleri yerine yapay nöron

İnsan beynindeki nöronların çalışmasını taklit edebilen çip, kronik hastalıklara umut ışığı oldu.

İngiliz bilim insanları, kaybolan beyin hücrelerinin yerine geçebilen yapay nöron geliştirdi.

Gerçek nöronlar gibi davranan çiplerin, Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği belirtiliyor.

Kar tanelerinden enerji üretimi

Kardan elektrik elde edebilen cihaz, bilim dünyasının son buluşları arasında yerini aldı.

Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, pozitif elektrik yüklü kar tanelerini, negatif yüklü cihazla buluşturunca, ortaya enerji çıktı.

Cihazın özellikle uzak bölgelerde tercih edileceği belirtiliyor.

Lastikle elektrik üretimi

Japon bilim insanları lastiğin iç kısmına taktıkları cihazla, sürtünmeyi elektriğe dönüştürdü.

Enerji dönüştürücü sayesinde, araç hareket halindeyken elektrik üretebiliyor.

Üretilen elektrik, lastik basıncını kontrol eden sensörlerde kullanılıyor.

Görünmezlik pelerini

Kanadalı bir teknoloji firması, ışığı bükerek nesneleri görünmez kılan bir malzeme geliştirdi.

"Kuantum görünmezlik" adı verilen malzeme askeri kullanım için geliştiriliyor.

Plastik temizleyici

Hollandalı bir mucit, plastik atıkların okyanuslara ulaşmadan toplanması için makine üretti.

Çevreci makine ile 5 yıl içinde bin nehirdeki atıkların temizlenmesi hedefleniyor.

19/12/2019 10:48