Tesla Avrupa'daki ilk fabrikasını Berlin’de kuruyor

Alman Auto- Bild Group tarafından Berlin’de 43. “Altın Direksiyon” ödül törenine katılan Tesla'nın üst yöneticisi (CEO) Elon Musk, “Gigafactory 4” olarak tanımladığı fabrikanın Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarında kurulacağını söyledi.

Musk, daha sonra sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Giga Berlin” olarak anılacak fabrikada batarya, güç aktarma organları ve araç üretimi yapılacağını ve üretilecek ilk otomobilin “Model Y” olacağını belirtti.

Tesla’nın ABD’de iki Gigafactory tesisi bulunurken, ABD dışındaki ilk fabrikasını geçen yıl Çin'de kurmaya karar vermişti. Berlin’deki fabrika için Tesla’ya finansal teşvik verildiği belirtilirken, fabrikanın 2021’de üretime başlaması bekleniyor. Söz konusu tesisin 10 bin kişiyi istihdam edeceği de hesaplanıyor.

Öte yandan, Tesla’nın Model 3’ü elektrikli otomobil orta ölçekli kategorisinde 2019 Altın Direksiyon Ödülü'ne layık görüldü. Şirketin Model 3 modelinin fiyatları Almanya'da 44 bin avrodan başlıyor.

13/11/2019 12:18