Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bini aştı

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469'' dedi.

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03/03/2020

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Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bini aştı

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469" bilgisini paylaştı.

03/03/2020 10:08
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