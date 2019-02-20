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Malezya'da eğlence yerinde yangın: 6 ölü

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20/02/2019

Malezya'da eğlence yerinde yangın: 6 ölü

Malezya'nın Perak eyaletindeki bir eğlence merkezinde çıkan yangında 6 kişi hayatını etti, 2 kişi ağır yaralandı.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, eyalete bağlı Ipoh kentindeki 8 katlı binanın dört ve beşinci katlarında bulunan karaoke merkezi alev aldı.

Kısa sürede olay yerine ulaşarak yangını söndüren itfaiye ekipleri 6 kişinin cesedine ulaştı.
Ölenlerin duman zehirlenmesinden yaşamını yitirdiği belirtilirken, ikisi ağır yaralı 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin üçünün yabancı uyruklu olduğu açıklandı. Yangının sebebi ise henüz belirlenemedi.

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