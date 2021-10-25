25 - 31 Ekim 2021 haftalık burç yorumları

Bu hafta yine Venüs başrolde olacak. Haftayı kapatacağımız zorlu Güneş Satürn karesi öncesi Venüs önce Neptün ile bulanık bir kare açı gerçekleştirecek. Bu dönemde ikili ilişkilerde fazla idealize etme, yanlış hedefler veya beklentiler koyma ve sonucunda hayal kırıklığına uğrama gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Bu etki hafta başında daha belirgin. Hafta ortasında ise Venüs oldukça güzel bir açı kombinasyonuna girecek ve hafta başındaki aşırı hassas durumlar temizlenecek. Venüs Jüpiter altmışlık açısına şahit olacağız bu da sosyal hayatımızı genişletecek ve kısmetimizi artıracak. Hafta sonunda yani bayram ve takip eden hafta sonu tatil de olsa bizi birtakım sorumluluklar alıkoyabilir, kendimizi doğru ifade edemediğimiz, ifademizin enerjimizin blokelendiği, uğraştırıcı birkaç gün geçirebiliriz. Yine hafta sonunda Mars burç değiştirerek oldukça güçlü olduğu Akrep burcuna geçecek. Azim ve kararlılığımız artacak, enerjimiz biraz daha sessiz ve derinden fakat oldukça yüksek bir şekilde ilerleyecek. Bankacılık, odaklanma isteyen konular, hak hukuk adalet, sportif faaliyetler özellikle savunma sporları için oldukça güzel bir yılsonu geçireceğiz.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, ikizler burcunda ilerliyor. Gün içerisinde iletişim ve kısa yolculuk trafiğimiz oldukça fazla olabilir. Gün içerisinde Ay’ın Venüs ile yapacağı karşıt açı ile ikili ilişkilerdeki bilgi alışverişimiz de oldukça hızlanacak.

Salı

Ay, Yengeç burcuna geçiş yapıyor ve hızlı başlayan hafta biraz duruluyor. Sevdiklerimize odaklandığımız günler içerisindeyiz. Haftanın Venüs Neptün karesi dışında güzel etkilerinden. Güneş ile olumlu açı yapacak olan Ay ile ikili ilişkilerdeki uyum teması Venüs’ün sert açılarına rağmen belli bir güç seviyesinde.

Çarşamba

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Merkür ile bir kare açı gerçekleştiriyor bu da iletişimde duyguları tam olarak ifade edememe duygusuna sebep olabilir.

Perşembe

Yengeç burunca ilerleyen ay Aslan burcuna günün ilerleyen saatlerinde geçiş yapacak. Mars ile de sert bir görünüm yapacak olan Ay bu günü biraz daha agresif, girişken ve tartışmacı yapabilir.

Cuma

Aslan burcunda ilerleyen ay Güneş ile sert bir açı kombinasyonuna girecek. Bugünlerde Satürn karesine iyice yaklaşan Güneş ile üçlü bir kombinasyon gerçekleştirecek. Haftanın en zor günlerinden biri. Egosal problemlere, otorite ile ilgili problemlere dikkat.

Cumartesi

Ay, Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Zorlu Güneş Satürn gölgesinde nispeten duygusal olarak daha eğlendiğimiz, özgüvenimizi yüksek tutabildiğimiz bir gün. Ayrıca iletişim olarak da güçlü bir gün olacak, dostlarla fikir alışverişi açısından oldukça verimli.

Pazar

Ay, Başak burcuna geçiyor ve gün içerisinde Güneş ve Mars ile olumlu kontaktlar gerçekleştiriyor. Güneş Satürn karesinin de uzaklaşması ile birlikte daha olumlu daha enerjik daha hareketli ve sağlığımıza odaklandığımız bir pazar geçireceğiz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

Instagram: korhankilinckaya

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25/10/2021 13:16